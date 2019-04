Kulturpolitik im Bergischen : Lange Wege zur Kulturkooperation

Remscheid Die Oberbürgermeister aus Remscheid, Solingen und Wuppertal beraten über die Ergebnisse des Kulturgutachtens.

„Wir befinden uns noch in einem Abstimmungsprozess“, sagt Kulturdezernent Sven Wiertz. Anfang Mai wollen die Oberbürgermeister der drei Städte zusammenkommen, um eine gemeinsame Erklärung zu formulieren und sagen, was sie künftig zu tun gedenken. Das setzt voraus, dass man sich auf die Umsetzung einzelner Vorschläge konkret einigen kann. Scheytt hat einen Maßnahmenkatalog mit 15 Vorschlägen eingereicht. Unter anderem geht es dabei um Projekte, wie zum Beispiel in den digitalen Medien gemeinsam für die Kulturregion Bergisches Land geworben werden kann. Denkbar sei auch die Einrichtung einer Kulturkonferenz, die regelmäßig tagt und Veranstaltungen koordiniert und konzipiert. Immer wieder war in den Workshops davon die Rede, ein gemeinsames Narrativ fürs Bergische Land zu entwickeln. Das geht nicht von heute auf morgen. Zwei Vorgaben hatte der Moderator. Seine Vorschläge sollten keine Kosten verursachen und das Gespenst der Fusion der Orchester oder andere Einsparungsüberlegungen durch Kooperation nicht wieder wecken.