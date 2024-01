Kinderbetreuung in Remscheid Land erteilt Betriebserlaubnis für Ausweich-Kita

Bereits seit Montag dieser Woche wurden die Hälfte der Kinder mit Einverständnis des Landes in der Kita Klauser Delle in Lüttringhausen betreut. Seit gestern ist der Betrieb offziell genehmigt. Diese Einrichtung war bereits geschlossen, wurde für diese Sondersituation wieder reaktiviert. Die Räume wurden fit gemacht, das Gebäudemanagement ließ eine Kücheneinheit installieren, berichtet Nowack. Auch die Betreuungssituation für die anderen 40 Kinder, von denen je 20 in Mehrzweckräumen in der Kita Engelberg und der städtischen Kita am Eisernstein betreut werden, wurde genehmigt. Diese Regelung ist auf einige Wochen ausgelegt. In dieser Zeit hofft man, den Schaden in der im Sommer 2022 eröffneten Kita Zaubergarten zu beseitigen. Bauherr ist die Sparkasse Remscheid.