Mobilität in Remscheid EWR verlängern Testphase ohne Blockiergebühr

Um eine Verbesserung der Auslastung ihrer Ladesäulen zu erreichen, haben die EWR im Oktober eine Testphase an fünf Standorten in Wohngebieten gestartet. An der Emil-Nohl-Straße, der Martinstraße, der Kirchbergstraße, am Hof Güldenwerth und Kirchberg 1 zahlen Nutzer seitdem kein sogenanntes Ladeverfügbarkeitsentgelt, wenn sie ihr Auto viele Stunden lang mit Strom auftanken. Diese Gebühr soll im Alltag gerade an viel frequentierten Ladestationen verhindern, dass das Auto auch nach dem Ende des Ladevorgangs an der Säule geparkt bleibt – und der Halter so verhindert, dass auch andere Autofahrer hier Strom tanken können. „Wir stellen fest, dass es noch nicht überall zum gewünschten Erfolg führt“, räumt Folger ein. An der Wallburgstraße in Reinshagen funktioniere diese Lösung gut, an der Martinstraße und am Hof Güldenwerth weniger.