Ladies-Night im Cinestar mit „Wunderschön“ : Streifen zwischen Drama und Komödie

Martina Gedeck (l) als Frauke Abeck und Joachim Król als Wolfgang Abeck in einer Szene von Karoline Herfurths Film „Wunderschön“. Foto: dpa/-

Remscheid Mit einer Lady-Preview lud das Cinestar am Mittwochabend zur Vorpremiere von Karoline Herfurths „Wunderschön“ ein. Die Nachfrage war groß.

Gleich mehrere Kinosäle hatte Theaterleiter Jörg Bender diesmal für das regelmäßig wiederkehrende Damen-Event bereitgestellt, so groß war die Nachfrage zur Vorpremiere von Karoline Herfurths neustem Kinofilm „Wunderschön“. Zugegeben, nicht alle Besucherinnen kamen explizit wegen des Films. Viele nutzten den Frauenabend im Kino, um endlich mal wieder aus dem Haus zu kommen und mit Freundinnen einen schönen Abend zu verbringen.

„Wir kommen schon seit fünf, sechs Jahren zu Ladys-Night. Vorher in Wuppertal, jetzt hier in Remscheid“, verrät Besucherin Julia (40). Gemeinsam mit Tochter Phyllis (14) und Freundin Susanne (46) saßen die drei Frauen vor Filmbeginn im Foyer bei einem Glas Sekt und freuten sich auf einen gemeinsamen Abend. Die Filmthematik sei ihnen durchaus bekannt, mit einem Urteil aber würden sie nach dem Film warten.

Regie Der Film „Wunderschön“ ist Karoline Herfurths viertes Projekt als Regisseurin. Zu sehen ist das Werk ab sofort täglich in bis zu vier Vorstellungen im Cinestar Remscheid. Alle weiteren Infos gibt es im Internet unter: www.cinestar.de/kino- remscheid

Knapp über zwei Stunden lief der Film in den sehr gut bestückten Kinosälen. Fünf Frauen unterschiedlichen Alters und Lebensumstände kämpfen alle gleichermaßen mit den Erwartungen von perfekten Körper, harmonischen Beziehungen und großartigen Karrieren: Sonja etwa, gespielt von Karoline Herfurth, ist Zweifachmama und steckt seit vier Jahren im Haushalt mit Kindern fest, während ihr Mann Karriere macht. Sie fühlt sich nicht wohl in ihrem Mama-Körper, empfindet Druck, gleich nach der Geburt wieder in Form zu sein und wünscht sich auch beruflich wieder einen Wert haben. Ihr Gegenüber, die junge Julie (Emilia Schüle), die von der großen Modelkarriere träumt und sich, um ihrer Agentin und den Kunden zu gefallen, bis zur absoluten Erschöpfung optimiert.