Öffentliche Tankstellen in Remscheid beenden Probelauf : Ladestrom gibt es nicht mehr kostenlos

Zwei Chargepoint-Ladesäulen mit vier Ladepunkten gibt es in der PSR-Tiefgarage am Rathaus. Foto: Henning Röser/Röser, Henning

Remscheid Ab 1. April rechnen die EWR die getankten Kilowattstunden an ihren öffentlichen Ladesäulen ab. Damit endet eine mehr als zehnjährige Testphase mit E-Mobilität. Für Stadtwerke-Kunden gibt es Sondertarife.

Unterschiedlicher kann die Autofahrer-Welt in Remscheid gerade kaum sein. Während an den Tankstellen die Benzinpreise als Folge des Krieges in der Ukraine rasant steigen und Besitzer auch kleinerer Fahrzeuge dreistellige Tankrechnungen kennenlernen, laden Besitzer von Elektroautos und Hybridfahrzeugen im öffentlichen Raum kostenlos ihr Fahrzeug auf.

Diese komfortable Phase endet morgen. Zum 1. April führt die Stadtwerketochter EWR an ihren Ladestationen ein neues Ladesystem ein. Damit ist die Zeit des kostenlosen Ladens vorbei. Wer Strom bei den EWR tanken möchte, lädt sich zuvor die App der Firma Chargepoint aufs Mobiltelefon. Ein Scan des QR-Codes im Display der Säule leitet den Nutzer automatisch zum Download. Danach muss ein Nutzerkonto erstellt werden. Die App zeigt dem Nutzer weitere Ladesäulen-Standorte im Stadtgebiet an. Sollten alle vier Ladepunkte an den beiden Säulen in der Tiefgarage am Rathaus belegt sein, kann man sich über das System auch benachrichtigen lassen, wenn ein Ladepunkt frei wird.

So ging es los. Thomas Hoffmann (li.) und Andreas Allebrod weihen 2010 die Strom-Tankstelle auf dem Friedrich-Ebert-Platz ein. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Info Ziel sind 100 öffentliche Ladesäulen bis 2025 Ladesäulenkonzept In zwei Schritten sollen bis zum Jahr 2025 insgesamt 191 Ladepunkte an 100 Säulen im Stadtgebiet entstehen. So sieht es das Konzept vor, dass Stadt und Stadtwerke gemeinsam im Rahmen der Mobilitätsstrategie entwickelt haben. Standorte Bestehende Standorte sollen ausgebaut, neue an anderen Stellen im Stadtgebiet hinzukommen.

42 Cent werden dem Kunden pro geladener Kilowattstunde berechnet. Ihren Strom- und Gaskunden gewähren die EWR Sonderkonditionen. Je nach gewähltem Strom- oder Gastarif kostet sie die Kilowattstunde 39 oder 36 Cent. Keinen Kundenvorteil gibt es bei den ebenfalls neu eingeführten „Ladeverfügbarkeits-Entgelten“. Anderer Energieversorger nennen sie weniger diplomatisch „Blockier-Gebühr“. Gemeint ist das Gleiche: Wer sein Fahrzeug nach dem Ende des Ladevorgangs an der Säule stehen lässt und so verhindert, dass andere sie zum Laden nutzen können, dem wird künftig ein Aufschlag von zwei Cent pro Minute berechnet.

Allerdings erst nach einer Karenzzeit. Und die hängt vom Standort ab. Am Lenneper H 2 O berechnen die EWR ihn nach zwei Stunden. In ihren Parkhäusern wird der Zuschlag schon nach einer Stunde fällig. An anderen frei zugänglichen Stationen fällt das Entgelt 30 Minuten nach dem Ende des Ladevorgangs an.

Mitte Januar haben die EWR bereits zwei Säulen der neuen Generation in der Tiefgarage am Rathaus in Betrieb genommen. Die Zeit bis zur Umstellung auf die Bezahlphase war bewusst als Probezeit für die Remscheider gedacht, um das System zu testen. Mit den Erfahrungen sei man sehr zufrieden, berichtet Stadtwerke-Sprecher Klaus Zehrtner im Gespräch mit der Redaktion. 500 Ladevorgänge habe man in gut zwei Monaten registriert. Die Möglichkeit, bei Fragen über die im Display der Säulen gezeigten Kontaktdaten mit den Stadtwerken in Dialog zu treten, sei zum Start gut genutzt worden, ergänzt sein Kollege Tim Folger, der sich bei den EWR ums Thema E-Mobilität kümmert. Über diese Rückmeldungen habe man noch einmal wertvolle Informationen zum System bekommen.

Blickt man auf das komplette Thema Elektro-Mobilität, dann endet mit der Umstellung an diesem Freitag eine mehr als zehnjährige Erprobungsphase der EWR. Im Herbst 2010 weihte Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Hoffmann auf dem Ebert-Platz eine erste öffentliche Strom-Tankstelle ein. Auch ein Elektroauto konnte man dort zwischenzeitlich über ein Carsharing-System testen.