Missbrauchsprozess in Wuppertal : Kurzes Gastspiel vor Gericht

Remscheid/Wuppertal Mit Spannung erwartet, mit Verständnis verabschiedet – die zur Aussage geladenen Familienmitglieder des 39-jährigen Remscheiders, der über Jahre seine beiden Töchter missbraucht hat, gaben nur ein kurzes Gastspiel beim Landgericht Wuppertal.

Zur näheren Befragung des Gerichts zu Einzelheiten seiner Taten am Hochbett einer Tochter wurde die Öffentlichkeit wie zu erwarten ausgeschlossen. Abschließend die Lebensgeschichte des Angeklagten: Nach der Geburt in Deutschland ging er im Alter von drei Jahren als jüngster mit der Mutter und vier Geschwistern in die Türkei. Der Vater habe in Deutschland erst noch Geld verdienen wollen. Zwei Jahre später zum Schulbeginn ging es wieder zurück. Reduzierte Deutschkenntnisse waren nicht förderlich, aber Hauptschule und Ausbildung zum Maurer habe er geschafft.