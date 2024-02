Energiekosten in Remscheid Nach Senkung im Januar steigt der Strompreis zum 1. März schon wieder

Auf die Streichliste kam so auch ein geplanter Zuschuss in Höhe von 6,5 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfond für die Übertragungsnetzbetreiber. Das sind jene Firmen, die mit dem Bau und Betrieb von Stromautobahnen dafür sorgen, dass etwas Windenergie aus dem Norden in die Netze im Landesinneren kommt. Im Bergischen Land ist das die Firma Amprion.