Kultur in Remscheid : Die Kunstschule setzt auf Kooperationen

Teona Gogichaishvili ist Leiterin des Fachbereichs Kunst an der Musik- und Kunstschule. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Fachbereichsleiterin Teona Gogichaishvili verantwortet ein Kurs-Programm für jedes Alter und für jeden Menschen.

Die Städtische Kunstschule führt im Kulturbetrieb ein Schattendasein. Das war schon immer so. Als sie noch in der Böker-Villa untergebracht war, musste sie sich trotz vieler Versprechen auf Verbesserung ewig mit Kellerräumen begnügen. Der frühere Leiter Charles Wesseler stellte damals Privaträume zur Verfügung, um Gruppen Unterricht zu geben. Nach dem Umzug in die Gebäude an der Scharffstraße hat sich die räumliche Situation deutlich verbessert.

Auf der ersten Etage des oberen Fachwerkhauses gibt es zwei Gruppenräume zum Malen und Zeichnen. Und im Kellergeschoss einen weiteren mit Brennofen. Auch der Zuspruch zu den Kursen scheint mehr zu werden. „Wir profitieren durch die Kooperation mit der Bücherei und von den persönlichen Empfehlungen“, sagt Teona Gogichaishvili (42). Sie ist die Fachbereichsleiterin der Kunstabteilung. Für ihre Aufgaben hat sie das Deputat einer halben Stelle. Seit gut anderthalb Jahren prägt die ausgebildete Fotografin mit einem Team von Dozenten das Angebot.

Info Kunstbücher waren ihre Rettung Tiflis Im Elternhaus von Teona Gogichaishvili spielten Kunst, Bücher und Musik eine große Rolle. In ihrer Heimatstadt Tiflis gab es Krieg im Zuge der Ablösung Georgiens von der Sowjetunion. Krieg bedeutete im Alltag: keinen Strom, kein Wasser und nichts zu essen zu haben. Um sich vor den Schrecken der Welt zu schützen, schaute die kleine Teona sich die Bildbände der Eltern an. „Die Kunstbücher haben mich gerettet“, sagt sie.

Sie übernahm die Stelle nach unruhigen Zeiten an der Musikschule. Ihre Vorgängerin musste im Streit gehen. Die Stadt verlor den Prozess krachend und musste zahlen. Mit Teona Gogichaishvili herrscht wieder ein gutes Arbeitsklima. „Ich komme total gerne aus Köln nach Remscheid gefahren“, sagt sie. Und auf die Frage, ob es in Köln nicht interessantere Arbeitsstellen gebe, antwortet sie mit einem charmanten und überzeugenden Nein.

29 Kurse bietet die Kunstschule an. Sie tragen Namen wie „Fantasie-Labor“, „Silberzwiebel“, „Garten-Labor“, „Künstliche Töne“ oder „Foto-Story“. Es gibt aber auch zahlreiche Aufbau- und Orientierungskurse. Das Motto der Schule lautet „Alles ist möglich, für jedes Alter und jeden Menschen“.

Ich kann nicht zeichnen. Ich kann nicht malen. Ich bin kein guter Fotograf. Die Vorbehalte gegenüber dem künstlerischen Ausdruck sind in einer auf Leistung orientierten Gesellschaft dick wie eine Betonwand. Wer aber die Kunstschule besuchen will, der absolviert keinen Leistungsschein als Künstler. Er erhält ein Angebot, um zu schauen, was ihm Spaß macht, woran er Gefallen findet, welche Möglichkeiten des Ausdrucks ihn ansprechen. „Dazu braucht es auch Geduld“, sagt Teona Gogichaishvili. Bei Kindern sei es leichter, die unvoreingenommene Schöpfungskraft in ihnen zu wecken. Bei Erwachsenen dauert es häufig eine gewisse Zeit, bis sie sich trauen, mit Farben und Formen nach ihrem Willen umzugehen.

Nach dem Abitur in Tiflis besuchte die damals 19-jährige Georgierin die Universität Freiburg und später die Kölner Uni. In der Schule hatte sie Deutsch gelernt. Doch das Studium der Literaturwissenschaften und Philosophie war für sie auf Dauer nicht befriedigend. Zu kopflastig. „Ich hatte das Bedürfnis, mich auszudrücken“, sagt sie. Ein Stipendium für „Fotodesign“ an der Kölner Akademie für Gestaltung, ecodesign, ebnete ihr den Weg als freischaffende Künstlerin.