Neue Sportanlage in Remscheid Kunstrasen-Party im Schnee

Eigentlich sollte Grün die bestimmende Farbe des Tages sein. Doch als Politik und Sportverwaltung am Montagabend in Lennep zusammenkamen, um der SG Hackenberg offiziell den vom Verein so lange ersehnten Kunstrasenplatz zu übergeben, war das Objekt der Begierde vollständig von einer weißen Schneeschicht bedeckt.