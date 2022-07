MKS in Remscheid : Kunst-Angebot für geflüchtete Ukrainer

Teona Gogichaishvili (r.), Fachbereichsleiterin Kunst an der Musik- und Kunstschule, mit Veronika und Sohn Artem (12). Foto: Jürgen Moll

Remscheid Teona Gogichaishvili, Fachbereichsleiterin Kunst an der Remscheider Musik- und Kunstschule, bietet in der Erstunterkunft in der ehemaligen Hauptschule Hölterfeld verschiedene Workshops an.

Das Leben in einer Erstunterkunft ist alles anderes als komfortabel. So gut es ist, dass es solche Einrichtungen gibt – die Menschen, die dort unterkommen, haben in der Regel eine mehr oder weniger aufwendige und anstrengende Flucht hinter sich, traumatische Dinge erlebt, ihr Hab und Gut auf das Notwendigste reduzieren und den Rest zurücklassen müssen.

Im Falle der Menschen, die aktuell vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine auch nach Deutschland flüchten, sind es meistens Frauen und Kinder, die alleine fliehen mussten, da die Männer im Krieg sind und das Land nicht verlassen dürfen. In Remscheid kommen rund 90 Menschen als erstes in der ehemaligen Hauptschule Hölterfeld unter. In der Turnhalle sind seit Mitte April kleine, durch mobile Wände abgetrennte Rückzugsorte für die Familien und Einzelpersonen aufgebaut, sie dienen für die Menschen, für die nicht unmittelbar eigener Wohnraum zur Verfügung steht.

Info Hotline von Montag bis Freitag besetzt Unterstützung Die Stadt Remscheid hat ein umfangreiches Informationsangebot für die Menschen aus der Ukraine auf ihrer Internetseite aufgebaut. Ergänzt wird dies durch eine – deutschsprachige – Ukraine-Hotline (Tel. 0 21 91 / 169 200), die von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 19 Uhr besetzt ist.

Die Musik- und Kunstschule Remscheid hatte sich überlegt, im Juni und Juli fünf verschiedene Sommerkurse für die Frauen und Kinder in der Erstunterkunft anzubieten. Teona Gogichaishvili, Fachbereichsleiterin Kunst, hatte sich zusammen mit Daria Zabolotskaya, einer freien Künstlerin aus St. Petersburg, die in Köln lebt, mehrere Kurse überlegt, mit denen sie vor allem den Kindern ein wenig Abwechslung und Freude bieten kann. „Wir kennen uns seit einigen Jahren – für Daria, die ja Russin ist, ist es auch ein politisches Statement, gemeinsam mit den Geflüchteten aus der Ukraine etwas zu machen“, sagt Teona Gogichaishvili. Da ihre Kollegin Russisch spreche, sei zumindest die Verständigung ganz problemlos.

Bei einem der fünf Sommerkurse, die jeweils mehrere Einzeltermine umfassen, geht es nun darum, dass die Kinder und Jugendlichen spielerisch und kreativ ihre Motorik schulen. „Sie sollen kleine Püppchen einkleiden und die Kleider selbst gestalten – zur Anschauung haben wir ein paar Beispiele mitgebracht“, sagt Teona Gogichaishvili. Das Ganze laufe unter dem Motto „Modezauber“. Finanziert werden die Sommerkurse durch die Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit und Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste. „Das ist absolut unbürokratisch über die Bühne gegangen, sie haben alle fünf Projekte finanziell unterstützt“, sagt Teona Gogichaishvili zufrieden.

Beim „Modezauber“ sind elf Kinder, Jungen und Mädchen mit dabei. Und das sehr eifrig. Die Sonne scheint, auf dem ehemaligen Pausenhof sind Bierzeltgarnituren und Sonnenschirme aufgebaut, und als Daria Zabolotskaya den Kindern die Beispiel-Püppchen zeigt, brauchen die meisten Kinder gar keine weiteren Erklärungen mehr, sie fangen direkt zu zeichnen und zu basteln an. „Es ist ja auch schon der zweite Termin, sie haben schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt, wie es abläuft“, sagt Teona Gogichaishvili. Am Ende des Vormittags werden alle zwar zufrieden, aber auch ein wenig erschöpft sein – wie es oft bei derart eindrücklichen Veranstaltungen ist.

Der siebenjährige Sascha ist mit seiner Mutter aus der Region Odessa geflohen. Er hat auch schon beim ersten Termin mitgemacht. „Wir haben Pferde und einen Clown gebastelt. Ich habe das alles schon in meinem Zimmer hier aufgehängt“, sagt er leise. Ja, es sei schon gut, dass es solche Angebote gebe. „Ich wäre zu Hause eigentlich eingeschult worden, aber dann begann der Krieg“, sagt der Junge. Nun freue er sich darauf, dass er nach den Sommerferien in Deutschland die Schule besuchen könne. Artem ist zwölf Jahre alt und mit seiner Mutter Veronika schon seit drei Monaten in Deutschland. „Wir waren in vier verschiedenen Lagern und sind aus der Region um unsere Hauptstadt Kiew vor dem Krieg geflohen“, sagt die 37-Jährige. Wenn man die beiden betrachtet, wird klar, dass sie viel Kraft daraus ziehen, einander zu haben.

Der Zwölfjährige ist begeisterter Zeichner. „Ich habe auch beim ersten Termin schon mitgemacht, es ist total schön, dass hier so etwas angeboten wird“, sagt er, während er sich schon wieder über seinen Zeichenblock beugt. Für seine Mutter sei es nicht ganz einfach, den Kopf oben zu halten. „Es ist eine heftige Situation, man sitzt mit vielen, teils auch ganz unterschiedlichen Menschen auf engem Raum zusammen, Menschen, die einem vielleicht gar nicht so sympathisch sind“, sagt sie. Die 37-Jährige streicht ihrem Sohn über den Kopf und sagt: „Ich bin froh, dass wir uns haben. Ich nehme das Beste mit, dann kann ich auch das Schlimme überstehen.“