Neugründung in Remscheid : „Kunde entscheidet, womit ich helfen kann“

Nazita Abdollahi hat schon viele mutige Entscheidungen in ihrem Leben getroffen. Nun hat sie sich in Remscheid mit einem Betreuungsdienst selbständig gemacht. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Der Remscheider Betreuungsdienst „Deine Sterne“ will eine würdige und zudem vertrauensvolle Pflege in der heimischen Umgebung bieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia-Buendía

Nazita Abdollahi handelt aus tiefster Überzeugung, auch wenn das mitunter bedeutet, ihr Leben komplett umzukrempeln: Mit 54 Jahren hat sich die gebürtige Perserin, studierte Psychologin und ausgebildete Pflegefachkraft nach einem kompletten Neustart mit 36 erneut für einen Neuanfang entschieden. Gemeinsam mit einer Kollegin hat sie den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und einen Betreuungsdienst für Remscheid und Köln gegründet. Ihr Ziel: hilfsbedürftige Menschen mit fachmännischer Unterstützung und viel Feingefühl, so lange wie möglich in häuslicher Umgebung zu halten und pflegende Angehörige zu entlasten. Denn das Leben in einer Pflegeeinrichtung – weiß sie aus langjähriger Erfahrung sowohl in der direkten Pflege am Patienten, als auch im Management – ist nicht für jeden das richtige.

Mit 34 Jahren und einer achtjährigen Tochter im Arm verließ Nazita Abdollahi ihre Heimat Iran. Obwohl sie dort ein gut situiertes Leben führte und als studierte Psychologin als Berufsberaterin in einer Schule arbeitete, entschied sie sich aus Überzeugung „für das Leben“, wie sie sagt, ließ alles zurück und floh aus ihrer Heimat in Richtung einer ungewissen, aber freien Zukunft in Deutschland. Ohne Kontakte oder Vorkenntnisse strandete sie in einem für sie völlig unbekannten Land. Binnen zwei Jahren lernte sie die Sprache und begann, nur drei Jahre nach ihrer Ankunft als Aushilfe in einem Kölner Seniorenstift zu arbeiten. Aus der Aushilfstätigkeit wurde schließlich eine Ausbildung, die ihr von der Einrichtungsleitung angeboten wurde. Mit 36 Jahren ließ sie sich als Pflegefachkraft ausbilden, zumal ihr Psychologie-Diplom in Deutschland zu diesem Zeitpunkt nicht anerkannt war.

Info Verstärkung gesucht Angebot Noch befindet sich ihr Betreuungsdienst im Aufbau, doch schon jetzt sucht sie nach Verstärkung. Wer in der Betreuung einen respektvollen Umgang mit Menschen mit oder ohne Qualifikation vorweisen kann oder selber Kunde werden will, darf sich bei Nazita Abdollahi melden. Kontakt Tel. 0 21 91 / 95 17 668 oder 01 76 / 64 69 42 35, per E-Mail an betreuungsdienst.deinesterne@outlook.de www.deinesterne.com

Abdollahi stürzte sich ins Abenteuer, unsicher, ob die Pflege überhaupt das richtige für sie sein würde. „Aber ich muss sagen, dass mir die Pflege am Patienten gut gefiel. Ich freute mich, wenn ich den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte.“ Auch die Berufsschule meisterte sie, trotz aller Schwierigkeiten, überdurchschnittlich gut. Obwohl sie zu Beginn nie geglaubt hätte, in einem für sie fremden Land jemals Fuß fassen zu können, stand Abdollahi 2007 als fertig ausgebildete Pflegekraft mit Übernahmevertrag ihrer Einrichtung dar.

Sie entschied sie sich für den Wechsel zu einem kirchlichen Träger. „Ich wollte sehen, wie es woanders ist.“ Dort wurde ihr nach nur einem Jahr eine zweijährige Fortbildung zur Pflegedienstleiterin angeboten. „Es ging alles wirklich sehr schnell. Ich hatte seit meiner Ankunft in Deutschland eigentlich nie richtig Zeit gehabt, mich zu sortieren.“ Auf die Pflegedienstleitung folgte 2016 die Fortbildung zur Einrichtungsleitung. Bis April dieses Jahres führte sie eine Kölner Seniorenpflegeeinrichtung und zog dann die Reißleine. Als Einrichtungsleitung kümmerte sie sich nicht mehr um die direkte Pflege der Bewohner, sondern blickte viel mehr hinter die Kulissen, musste Beschwerden aufnehmen, Gespräche mit Mitarbeitern, Bewohnern und Angehörigen führen und merkte bald, dass sie diese Arbeit unzufrieden machte.

„Mein Ziel ist es, Menschen glücklich zu machen. Das habe ich in den Pflegeeinrichtungen nie erreicht und das hat mich mitgenommen.“ Das Problem sei, dass viele Menschen unfreiwillig im Pflegeheim sind. In den Einrichtungen müssen sie sich nach einem selbstbestimmten Leben – aufgrund organisatorischer und optimierter Vorgänge in den Häusern – an Zeiten und Abläufe anpassen, statt umgekehrt. „Jemand, der gerne länger schläft und lieber erst um elf Uhr frühstückt, wird häufig nicht berücksichtigt. Das sieht das System nicht vor“, sagt Abdollahi kritisch.

Nach allen Strapazen und Mühen kündigte sie ihren sicheren Job und begab sich in professionelle Hände, denn die Belastung im Beruf brachte auch ihr hart aufgebautes Privatleben ins Wanken. „Ich war kurz davor alles zu verlieren, meine Partnerschaft, meine Familie. Ich konnte nach der Arbeit einfach nicht mehr abschalten und war häufig unglücklich.“