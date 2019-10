Angebote in Remscheid : Kulturelle Bildung wird gestärkt

Remscheid Es soll erreicht werden, dass mehr Bürger die Angebote wahrnehmen.

Die Angebote der „Kulturellen Bildung“ richten sich nicht in erster Linie an Menschen, für die Beschäftigung mit Kultur zum Lebensstil gehört. Sie richten sich an alle Bürger der Stadt, unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft. Doch die Angebote in der Stadt erreichen zu wenige Bürger. Aus den verschiedenen Gründen. Das soll sich in Zukunft ändern.