Bergischer Kulturfonds und KreaConvention : Neustart für die Kultur

Remscheid Nach zwei schwierigen Corona-Jahren für Kreative sollen der Bergische Kulturfonds und die KreaConvention neuen Schwung bringen. Beim Kulturdialog im WTT beantworteten die Verantwortlichen Fragen dazu.

Zwei wichtige Themen wurden beim Remscheider Kulturdialog am Dienstagabend besprochen. Ins Westdeutsche Tourneetheater an der Bismarckstraße waren rund 20 Interessierte gekommen, um zusammen mit Claudia Gottschalk-Elsner von der Kulturförderung der Stadt Remscheid, WTT-Intendantin Claudia Sowa, Petra Kossmann vom Kulturbüro der Stadt Wuppertal und dem künstlerischen Leiter des Teo Otto Theaters Sven Graf mehr über die Themen Bergischer Kulturfonds und KreaConvention im Juni zu erfahren. Beide Themen sind für Kulturschaffende im Bergischen Städtedreieck wichtige und potentiell gewinnbringende Angebote.

Petra Kossmann begleitet den Kulturfonds schon lange – eingerichtet wurde der Fonds 2011 als Kulturfonds Wuppertal, ehe er 2015 nach Remscheid hin erweitert wurde. „Und mit diesem Jahr ist er zum richtigen ‚Bergischen Kulturfonds‘ geworden, denn endlich haben wir auch die Stadt Solingen mit im Boot“, sagte Petra Kossmann. Der Fonds richte sich an „junge Kunstschaffende“, ein Begriff, der durchaus schwammig war, wie Petra Kossmann schmunzelnd zugab. „Grundsätzlich sollten die Antragssteller unter 40 Jahre alt sein – aber es gibt auch Ausnahmen“, sagte sie. Etwa wenn der Antragstellende zwar über 40 Jahre sei, das Angebot, für den Antrag gestellt werde, sich hauptsächlich an jüngere Menschen richte.

Kontakt Bei allen Rückfragen zur KreaConvention hilft Claudia Gottschalk-Elsner in der Kulturförderung der Stadt Remscheid weiter. Sie ist telefonisch erreichbar unter 0 21 91/16 22 30 oder per E-Mail: claudia.gottschalk-elsner@remscheid.de

Das Besondere an dem Fonds sei, dass er sich ausschließlich über Spenden und nicht über öffentliche Mittel finanziere. „Es gibt einen Hauptsponsor, die Firma Knipex, der einen Großteil der Mittel aufbringt und von Anfang an dabei ist. Dazu kommen einige weitere, wechselnde Sponsoren“, sagte Petra Kossmann. Das Finanzvolumen betrage um die 40.000 Euro, die jährlich ausgeschüttet werden könnten. „Anträge können noch bis zum 22. April gestellt werden, dabei wird Wert auf Niederschwelligkeit gelegt“, sagte Petra Kossmann. Die Anträge seien bewusst einfach gehalten, um vor allem dem Nachwuchs die Gelegenheit zu geben, sich zu bewerben. „Die Anträge werden an eine siebenköpfige Jury übergeben, die am 1. Juni tagt – mit den Entscheidungen ist zeitnah zu rechnen“, sagt Petra Kossmann und ergänzt: „Es darf bei den Projekten auch experimentiert werden – das ist uns sehr wichtig!“