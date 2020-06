Ansichtssache in Remscheid : Kultur braucht Rücklagen für bessere Zeiten

CHRISTIAN PEISELER Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Meinung Remscheid Der Ruf nach einem Rettungsfond für die freie Kulturszene in Remscheid klingt gut, ist allerdings mehr Wahlkampfgetöse als hilfreich. Es wäre sinnvoll, wenn die Stadt für die Kultur Rücklagen bildet mit Geldern, die zurzeit nicht ausgegeben werden.

Sven Graf, künstlerischer Leiter des Teo Otto Theaters, und sein Team haben mit dem Juni-Spielplan ein Zeichen der Solidarität gesetzt. Das erste und wichtigste Haus am Ort gibt unter anderem kleinen Bühnen eine Möglichkeit, sich zu zeigen. Die Geste hat in erster Linie großen sympolischen Wert. Mehr nicht. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich das kulturelle Klima in der Stadt durch die Corona-Krise verändert hätte, dass Bürger sich um Karten reißen würden, weil das Platzangebot deutlich reduziert werden musste. Der Zuspruch zu den bisherigen Vorstellungen war mäßig. Kaum 30 Besucher im weiten Rund.

Das aus dem Boden gestampfte Corona-Programm wirkt wie ein trotziges Lebenszeichen der Kultur. Es zeigt überzeugend, wie es gelingen kann, kreativ auf neue Situationen zu reagieren. Andererseits muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass die Mehrheit der Remscheider Bürger andere Sorgen plagen als sich um eine Karte fürs Teo Otto Theater zu bemühen. Die Kulturinteressierten bilden eine Minderheit. Schon immer. Daran wird sich in dieser Arbeiterstadt auch in Zukunft nicht viel ändern. Zumal es kulturpolitisch versäumt wurde, die immer größer werdende Gruppe an Menschen mit Migrationshintergrund im Spielplan und durch entsprechende Themen und Formen angemessen zu repräsentieren.