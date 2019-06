Veranstaltung in Remscheid : Kulinarische Highlights in Lütterkusen

Kulinarische Highlights in Lütterkusen

Remscheid Der untere Teil der Lüttringhauser Gertenbachstraße verwandelte sich für einige Stunden in einen großen Biergarten. Zum vierten „Restaurant Day“ gab es frisch zubereitete Leckereien und viel Gelegenheit zum Austausch.

Klein aber fein – in diesem Fall vor allem lecker – ließe sich der diesjährige „Restaurant Day“ der Vereinigung Gertenbachstraße zusammenfassen: Bei schönstem Sommerwetter schlenderten Besucher durch den Lütterkuser Ortskern, angelockt von Musik und köstlichen Gerüchen.

Auf der Höhe des F(l)air-Weltladens schenkten Mitglieder der Vereinigung von einem roten Bierwagen aus kühle Getränke, Bier und fair gehandelten Wein aus. Um den Wagen herum hatten sich Menschentrauben gebildet, die mit einem Erfrischungsgetränk und einem Snack in der Hand ins Gespräch kamen. Zahlreiche Lüttringhauser verliehen an diesem Tag ihrem Lokalpatriotismus Ausdruck – mit einem schwarzen Symbol-T-Shirt mit den Lettern „LTRKSN“ (Lüttringhausen Klausen). Im Hintergrund lief dazu noch eine Foto-Aktion. Die Stimmung mitten im Ortskern war bei der Veranstaltung ausgelassen, heiter und gemütlich.

Engagement In der Vereinigung Gertenbachstraße haben sich Enthusiasten zusammengetan, um das Herz der Lüttringhauser Altstadt mit kleinem Budget und großem Engagement lebendiger werden zu lassen. Sie gehören als eigenständige Gruppe dem Heimatbund Lüttringhausen an.

„Und der Smoothie war auch lecker“, bemerkte der ältere Sohn. Blaubeeren, Banane, Apfel und Vanille waren für ihn extra am Stand vom Ronsdorfer Bioladen „Pura Vida“ zusammengemischt worden. Cornelia Kaiser, Helferin am Pura Vida Stand, bemerkte, dass die Nachfrage bei den veganen Burgern in diesem Jahr gestiegen war. „Ob das mit einem bewussteren Umweltgedanken zu tun hat? Vielleicht. Aber die Burger sind einfach lecker.“