Einsatz in Remscheid : Küchenbrand geht glimpflich aus

Alt-Remscheid Ein Brand in der Straße Osterbusch ist am Samstagvormittag noch einmal glimpflich ausgegangen, berichtet die Feuerwehr. Sie war gegen 11.10 Uhr gerufen worden, weil sich in der Küche einer Wohnung Unrat entzündet hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Bewohner hatte sich schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen können, musste allerdings mit einer Rauchgasvergiftung ins Sana-Klinikum gebracht werden.

Das Feuer war indes schnell unter Kontrolle. Nach anschließender Belüftung von Brandwohnung und Treppenhaus konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

(red)