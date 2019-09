Politik in Remscheid : Kritik an Vertrag mit Fachhochschule

Die Rheinische Fachhochschule Köln hat in dieser Woche eine Dependance am Honsberg gestartet. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Honsberg Politik sieht Risiken für den Haushalt und fühlt sich nicht ausreichend von der Stadtspitze informiert.

Kritische Fragen musste sich die Stadtverwaltung am Donnerstagabend im Ausschuss für Stadtentwicklung anhören. Es ging zum einen um die Frage, ob die Stadt der Rheinischen Fachhochschule Köln (RFH) als neuem Nutzer der leerstehenden Grundschule Honsberg ohne Absprache mit dem Rat finanziell zu sehr entgegengekommen und dadurch Risiken für den eigenen Haushalt eingegangen ist. Zum andern wurde kritisiert, dass die Informationen erst auf Nachfrage vorgelegt wurden, die Politik also übergangen wurde.

„Hätten wir nicht nachgefragt, hätten wir nichts erfahren“, sagte CDU-Chef Jens Nettekoven zu der Tatsache, dass die RFH in den ersten zwei Jahren zwar die Betriebskosten für die Räume, aber nur eine symbolische Miete zahlt. Zusammengenommen mit der Absicht der Stadt, in den kommenden Jahren insgesamt 2,3 Millionen Euro in die Sanierung der Schule zu investieren, stelle sich die Frage, ob eine Kommune im Stärkungspakt so weit in Vorleistung gehen dürfe.