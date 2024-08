Freizeitpark in Remscheid Kritik am Parkplatzmangel an der Kräwi

Der bei vielen beliebte Freizeitpark Kräwinklerbrücke fängt in den heißen Tagen auch die Gäste auf, die sonst vielleicht in das nun geschlossene Freibad gegangen wären. Entsprechend überfüllt seien an manchen Tagen die Parkplätze sowie die Badestellen, schreibt ein Leser. Die Parksituation sei „schlicht gesagt, eine Katastrophe“. Nur für einen Bruchteil der Gäste, die mit dem Auto kommen, reiche oft der offizielle Parkraum des Parks. „Der Rest muss sich am Straßenrand oder im Feldbachtal an die Seite drücken. Aber auch, wenn man einen Kilometer ins Feldbachtal rein fährt, reichen die Parkflächen nicht aus, weshalb zig Fahrzeuge im absoluten Halteverbot parken“, berichtet er.