Zum Weltkrebstag in Remscheid Krebstherapie macht riesige Fortschritte

Alexandra G. hat sich immer gesund ernährt, sie geht joggen und macht Yoga, um auf ihre innere Balance zu achten. Regelmäßig geht die 58-Jährige zur Vorsorge, so auch im vergangenen Spätsommer. „Ich fühlte mich topfit und gesund“, erinnert sie sich zurück an die Zeit vor ihrer Darmspiegelung. „Nie im Leben hätte ich es für möglich gehalten, dass da was sein könnte.“