Behandlung in Remscheid Krebstherapie macht große Fortschritte

Der Patient mit dem Bronchialkarzinom kommt nach wie vor alle drei Wochen zur Infusion in die Onkologische Tagesklinik in der Remscheider Innenstadt, zur Sicherheit, falls doch irgendwo in seinem Körper noch oder wieder Krebszellen lauern. „Wir sind absolut begeistert, müssen aber betonen, dass die Immuntherapie nicht bei allen Krebsarten anschlägt“, schränkt Neda Klee ein. So ist bekannt, dass Bauchspeicheldrüsen-, Eierstock-, Prostata- und auch bestimmte Brustkrebsarten nicht oder kaum auf die Therapie ansprechen. „In Fällen, in denen die reine Immuntherapie keine Wirksamkeit zeigen kann, gibt es dennoch von Fall zu Fall die Möglichkeit einer Kombination aus Chemotherapie und verschiedenen Immuntherapeutika“, ergänzt Christine Stanull.