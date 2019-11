Podiumsdiskussion in Honsberg : Kreativwirtschaft beflügelt Stadtteil

Honsberg Bei einer Podiumsdiskussion in den Räumen des Vereins „Ins Blaue“ am Honsberg ging es darum, wie die Kulturschaffenden und die Wirtschaft noch besser zusammenarbeiten können. Es herrschte Optimismus.

Preis In diesem Jahr bekam der Verein „Ins Blaue“ die Auszeichnung als „Creativ.Space“. Damit möchte Creative.NRW engagierte Initiativen in der Kultur- und Kreativwirtschaft in Nordrhein-Westfalen unterstützen. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Das Geld soll in die Finanzierung von Projekten fließen und die Vernetzung verschiedener Initiativen fördern.

Am Honsberg bisher auch. Bis ins Jahr 2025 hat die Gewag zwei Häuser an der Siemensstraße und sechs an der Halskestraße an den Verein „Ins Blaue“ vermietet. Ateliers und Treffpunkte sind in dieser Ecke Remscheids entstanden. Eigentlich wollte die Gewag die Gebäude abreißen. Investitionen hätten sich nicht mehr gelohnt. Doch der Einsatz der Kulturschaffenden hat zu einem Umdenkungsprozess geführt. Der neue Chef der Gewag, Oliver Gabrian, will so wie sein Vorgänger Hans-Jürgen Behrendt die Initiative weiter unterstützen. Er hofft auf Synergien mit der neuen Fachhochschule am Honsberg. Vielleicht gelinge es in den nächsten Jahren, mehr junge Menschen ins Quartier zu holen. In einem aufstrebenden Stadtteil lohne es sich dann auch wieder zu investieren. „Wir schaffen es nur gemeinsam, diese Entwicklung zu verstetigen“, sagte Gabrian.