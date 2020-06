Kultur in Remscheid : KreaConvention wird verschoben

Innenstadt Am Wochenende sollte zum ersten Mal das Treffen der Kulturschaffenden im Teo Otto Theater stattfinden – die KreaConvention. Unter neuem Namen und mit neuem Konzept. Die Corona-Regeln machen den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Claudia Gottschalk-Elsner von der Remscheider Kulturförderung hatte 25 Anmeldungen vorliegen. „Damit haben wir unsere Mindestanzahl erreicht“, sagt Gottschalk-Elsner. Wegen Mangel an Interesse von Seiten der Aktiven in der Remscheider Kulturszene fand die jüngste „Kulturbörse“ – so der frühere Name der Veranstaltung – gar nicht erst statt. Nach zwei Kulturdialogtreffen startete die Stadt einen neuen Versuch.