Schule in Remscheid : Kräftiger Applaus für eindrucksvolles Konzert

Remscheid Das Schuljahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu, bis zu den Sommerferien ist es nicht mehr lange hin. Traditionell der Zeitpunkt im Jahr, an dem in Schulkonzerten die Arbeit präsentiert wird, die im laufenden Schuljahr im musikalischen Bereich stattgefunden hat.

Und die war sehr gut besucht, als der Schulchor der Jahrgangsstufen sechs bis acht mit „Yesterday“ von den Beatles und „Story of my Life“ von One Direction in den Abend einstieg. Direkt im Anschluss zeigten die Fünftklässler mit „Zwei tschechischen Melodien“ und „Als der Rebbe Elimelech“, was sie mit ihrer Lehrerin Marina Rohn in ihrer „Musik.Klass!“ einstudiert hatten. Nach einem Solo-Beitrag, dem „Flower Dance“ von Dj Okamari, eindrucksvoll dargeboten von Tristan Schnalle am Klavier, waren die Schüler der „Musik.Klass!“ der Jahrgangsstufen sechs und sieben dran und präsentierten vor der Pause gleich mehrere Lieder, etwa „Et incarnatus est“, „Meine Zeit steht in Deinen Händen“ oder „A World of Peace and Harmony“. Die Darbietung wurde, wie eigentlich alle im Verlauf des etwa zweistündigen Abends, vom Publikum mit kräftigem Applaus bedacht.