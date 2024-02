Technische Betriebe Remscheid Ein Konzept für mehr Bäume in der Stadt

Bei Susanne Fiedler (Grüne) rennt Raue mit seinem Vorstoß offene Türen ein. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie von den TBR wissen wollen, wie sie mehr Bäume in die Stadt bringen wolle. In dem im Betriebsausschuss diskutierten Grundsatzpapier fehlte ihr bisher der Part, wo es in die praktische Umsetzung geht. Die grüne Ratsfraktion plant, im Haushaltsplan für das kommende Jahr Gelder für die Pflanzung von Stadtbäumen bereitzustellen, berichtet sie. Für Orte, an denen Pflanzungen nicht möglich sind, regt Fiedler den Einsatz von mobilen Bäumen an. Diese könnten Grün auf graue Betonflächen bringen, bevor sie später an anderer Stelle dauerhaft eingepflanzt werden.