Bauprojekt in Remscheid : Kolleg-Neubau könnte 2021 stehen

Remscheid Aktuell läuft die Planung für das 21,5-Millionen-Euro-Projekt am Remscheider Hauptbahnhof.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Weber und Frank Michalczak

Bei dem europaweiten Vergabeverfahren des 21,5-Millionen-Euro-Projekts herrscht strenge Geheimhaltung: Deshalb darf Elke Ittig, zuständige Abteilungsleiterin im Remscheider Rathaus, nichts über Unternehmen verraten, die sich für den Bau des Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung (BWV) interessieren. „Nur so viel: Es haben sich Interessenten beworben“, erklärt sie über die Suche nach einem Totalunternehmer, der die Schule am Baufeld 6 neben den Gleisen am Remscheider Hauptbahnhof errichten wird.

Das neue Gebäude soll den Altbau ersetzen, der an der Stuttgarter Straße längst nicht mehr die räumlichen Bedingungen eines zeitgemäßen Unterrichts erfüllt. An manchen Stellen des Kollegs scheint die Zeit seit den 1960er-Jahren stehen geblieben zu sein. Immer wieder müssen Handwerker anrücken – zuletzt in diesem Jahr wegen eines Dachschadens.

Der wurde von der Stadt schnell beseitigt. Ein Quergang im 2. Stock des Gebäudes ist freilich immer noch gesperrt, weil die Malerarbeiten abgeschlossen werden müssen. Zwar steht das BWV aus gutem Grund nicht mehr im Maßnahmepaket für die „Gute Schule 2020“, aber: „Die Stadt macht wirklich alles, was an Reparaturen notwendig ist“, sagt Studiendirektor Achim Zyto, stellvertretender Schulleiter.

Am 1. November 1906 war das Berufskolleg als kaufmännische Fortbildungsschule in der Alleestraße 48a gegründet worden, zog 1925 mit 78 Knaben und Mädchen in die Gewerbeschulstraße 78 um und wurde 1936 auf drei Gebäude in der Freiheit-, Blumen- und Gewerbeschulstraße verteilt. Nach Kriegsende ging es zunächst an die Lenneper Hardtstraße, bevor 1951 der Wechsel in die Stuttgarter Straße 13 erfolgte. Der Standort ist zweimal erweitert worden. 1975 kamen die Pavillons hinzu, 1985 der Anbau. 1450 junge Menschen besuchen heute das Kolleg als Berufs- oder Vollzeitschüler.

Bis zum Baubeginn wird es noch Monate dauern. Denn das Vergabeverfahren sieht mehrere Phasen vor. Am 11. April wird es das nächste Etappenziel erreichen. „Dann erfolgt die formale Öffnung der Angebote“, berichtet Elke Ittig. Ein vom Rathaus beauftragtes Fachbüro prüfe dann die Eignung der Interessenten, ihre Referenzen und ihren finanziellen Hintergrund, der solide sein sollte. Schließlich will die Stadt beim Bau des Kollegs keine Insolvenz des Unternehmens befürchten müssen, das sich bei dem Projekt um alles kümmert. Aus dem Kreise der Interessenten kristallisieren sich bis zum Spätsommer Favoriten heraus.

Sie sollen auf der Grundlage des Raumprogramms und der Vorstellungen aus dem Lehrerkollegium konkrete Entwürfe entwickeln. Danach wird es eine Verhandlungsphase geben, bei der die Stadtverwaltung mit den Unternehmen über Veränderungswünsche diskutiert – da kann es um die Fassadengestaltung gehen wie um Materialien, die beim Innenausbau verwendet werden. Die Namen der Interessenten bleiben dabei geheim.