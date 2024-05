Wohnungsmarkt in Remscheid Klinken putzen für ein besseres Wohnungsangebot in Remscheid

Dass in den vielen leer stehenden Wohnungen in Remscheid Potenzial für den Wohnungsmarkt steckt, auch wenn sie nicht immer in einem topsanierten Zustand sind, weiß auch Carsten Thies, Leiter des Fachdienstes Soziales und Wohnen bei der Stadt Remscheid. Vor einigen Jahren nahm sich die Verwaltung insgesamt acht zuvor identifizierte Leerstandsgebiete in der Stadt vor mit dem Ziel, die Eigentümer zu motivieren, öffentliche Förderdarlehen in Anspruch zu nehmen, um die Wohnungen sanieren und wieder an den Markt zu bringen. Doch die angebotenen Konditionen waren damals für die Eigentümer nicht attraktiv genug, berichtet Thies im Gespräch mit der Redaktion. Seitdem die Zinsen am Kapitalmarkt in Folge des Ukrainekrieges stark gestiegen sind, gebe es nun eine verstärkte Nachfrage nach Förderprogrammen. Es bleibe allerdings noch abzuwarten, „ob das ein Trend ist oder nur ein Strohfeuer“.