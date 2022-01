Prozess in Wuppertal : Klinikmitarbeiter verletzt – 37-Jähriger vor Gericht

Remscheid Im April 2021 wollte er sich selbst in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen. Dort allerdings hatte man den 37-Jährigen nicht aufgenommen.

Die Situation eskalierte, der verhinderte „Patient“ soll den Klinikmitarbeiter mehrfach geschlagen und ihn am Kopf verletzt haben. Der Mann beklagte eine starke Gehirnerschütterung, eine Rissplatzwunde über dem Auge und eine Stirnprellung. Der Beschuldigte ergriff die Flucht – und wurde am nächsten Tag von der Polizei aufgegriffen. Wegen seines aggressiven Verhaltens folgte die Zwangseinweisung in die Stiftung Tannenhof.

Warum der unter einer seelischen Erkrankung leidende Mann weggeschickt wurde, wird möglicherweise die Beweisaufnahme ans Licht bringen. Denn nun geht es in einem Sicherungsverfahren für ihn darum, ob er dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden muss. Und dass nicht nur deshalb, weil er den Klinikmitarbeiter geschlagen hatte. Sondern auch, weil es nach einem längeren Aufenthalt im Tannenhof nicht besser geworden war mit seinem aggressiven Verhalten. Der 37-Jährige gilt wegen einer seelischen Störung als schuldunfähig.

Abbruch der Kiesgrube in Blessem : Razzia gegen Tagebaubetreiber wegen Flutkatastrophe in Erftstadt

Nur wenige Tage vor seiner geplanten Entlassung hatte sich der Beschuldigte im Juni 2021 „selbst entlassen“ und war eigenmächtig in der Remscheider Innenstadt unterwegs. In einem Supermarkt hatte ihn ein Mitarbeiter auf seinen Mund-Nasen-Schutz angesprochen, den der Mann offenbar nicht vorschriftsgemäß trug. Der schlug sofort zu, mit der Faust ins Gesicht. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Polizeistimmen hätten ihn dazu gedrängt. Er sei über Telepathie ständig in Kontakt mit der Polizeiwache in Wuppertal und Ex-Bundeskanzlerin Merkel – so die Einlassung des Beschuldigten.