Workshop-Reihe in der Gründerschmiede Klima-Werkstatt hat auch die Mieter im Blick

Wenn Nicole Haas im Regenrohr neben dem Fenster das Wasser prasseln hört, dann träumt sie manchmal von einer kleinen Turbine. „So könnten wie die Kraft des Wasser nutzen und in dem Fallrohr Energie produzieren“, sagt die Projektleiterin der „Klimawerkstatt“ in der Gründerschmiede. Damit würden zwar keine Energiemassen erzeugt. „Aber vielleicht genug, um zum Beispiel ein Außenlicht zum Leuchten zu bringen“, sagt sie. Nicole Haas möchte von dieser Möglichkeit auch anderen erzählen – Mietern aus Remscheider Wohnungen, Wohngenossenschaften mit einer ganzen Reihe von Immobilien und Hauseigentümern, die auch den Regen im Fallrohr prasseln hören.

Genau diesen Raum zum Ideenaustausch hat die Gründerschmiede nun mit Unterstützung der „E.on-Stiftung“, der Stadt Remscheid und der Stiftung „Zukunftsfähiges Wirtschaften“ geschaffen: Am Freitagmittag startete das Projekt „Klimawerkstatt“ in der Gründerschmiede. Mit vier verschiedenen Veranstaltungen wollen Nicole Haas und ihr Team ganz verschiedene Akteure an einen Tisch einladen. Dazu gehören Jugendliche, denen das Thema Klima am Herzen liegt, genauso wie Akteure von Energieversorgern oder Wohnungsbaugesellschaften, Mieter genauso wie Hauseigentümer. „Sie sollen ihre Ideen auf den Tisch legen und voneinander profitieren“, wünscht sich Nicole Haas, als sie am Freitagmorgen die Räume in der Gründerschmiede für die Klimawerkstatt vorbereitet. Sie hat allerhand Bastelmaterialien, bunte Zettel und Legosteine bereitgelegt. Es gibt ein buntes vegetarisches Buffet. An den Wänden hat die Projektleiterin einige Ideenzettel befestigt – die Turbine im Fallrohr findet sich hier genauso wie kleine Windräder für den Garten.