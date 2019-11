Arbeitsmarkt : Kleines Jobwunder in Remscheid

Blick auf den Haupteingang des Jobcenters Remscheid an der Bismarckstraße in der Nähe des Hauptbahnhofes. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid 144 neue Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose entstehen in diesem und dem kommenden Jahr durch das neue Programm „Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt“. Auch die Stadt trägt ihren Teil dazu bei.

Das im Sozialgesetzbuch unter dem Paragraphen 16i laufende Programm sei „besser als alles, was wir bisher hatten“, sagt Dirk Faust, Geschäftsführer des Jobcenters Remscheid. Nach einer stockenden Anfangsphase hätten sich die Vorteile des Programms bei den Arbeitgebern in Remscheid herumgesprochen. Denn die Förderung sei „attraktiv“. Schafft ein Unternehmen eine auf fünf Jahre angelegte neue Arbeitsstelle für einen Arbeitslosen, der mindestens sechs Jahre ohne Arbeit war, bezahlt der Staat in den ersten beiden Jahren komplett das Gehalt. In den folgenden drei Jahren sinkt der Zuschuss langsam um je zehn Prozent. 117 Mal machten Arbeitgeber von dieser Möglichkeit Gebrauch. Bislang gebe es „kaum Abbrecher“, zieht Faust eine Zwischenbilanz.