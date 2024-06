Platznot an Remscheids Schulen Förderschule soll ins Berufskolleg in der Innenstadt umziehen

Die Stadtverwaltung ändert ihren Kurs gegen die Raumnot an Remscheids Schulen. Anders als seit Jahren geplant, soll der Gebäudekomplex an der Stuttgarter Straße, in dem bis 2022 das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung untergebracht war, nicht zu einem Wohnstandort umgebaut, sondern wieder als Schulraum genutzt werden. Das teilte die Stadt am Freitagmittag mit. Befördert wird dieser Plan durch die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie, die seit März im Rathaus vorliegt. Demnach ist das Gebäude in einem guten Zustand und kann weiter auch als Schule genutzt werden. Mehrere Fraktionen im Rat fordern diesen Schritt mit Blick auf die Raumnot an Schulen schon seit Längeren. Stadt und Ampelmehrheit lehnten das bisher ab.