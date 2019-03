Gesundheit in Remscheid : Kita-Eltern müssen zur Impfberatung

Fast 97 Prozent der Schulanfänger können die erste Masernimpfung vorweisen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Remscheid In Remscheid gibt es keine generelle Impfpflicht. Die Entscheidung liegt bei den Eltern der Kinder.

Von Manuel Böhnke

Kleiner Pikser, großes Reizthema: Impfen. Die Entscheidung eines privaten Kita-Trägers in Essen, zukünftig nur noch Kinder aufzunehmen, für die ein entsprechender Impfnachweis vorliegt, hat vor einigen Wochen die Diskussion um eine Impfpflicht in Kindertagesstätten neu entfacht.

In Remscheid haben Eltern nicht geimpfter Kinder bislang jedoch keine Probleme, einen Kita-Platz für den Nachwuchs zu finden. 60 Kindertagesstätten gibt es aktuell in Remscheid. 20 davon befinden sich in städtischer Hand. 300 Erzieher und Pfleger kümmern sich um rund 1400 Kinder. Eine Impfpflicht besteht dort nicht. „Diese Entscheidung obliegt der elterlichen Fürsorge“, erklärt Peter Nowack. Er ist Abteilungsleiter für Tageseinrichtungen für Kinder bei der Stadt. Sollte sich ein Träger jedoch dafür entscheiden, nur noch geimpfte Kinder aufzunehmen, müsse die Stadt diesen Schritt akzeptieren.

Dass es keine Impfpflicht gibt, bedeutet allerdings nicht, dass das Thema bei der Kita-Anmeldung keine Rolle spielt. Dr. Gabriela Marek vom Fachdienst Gesundheitswesen verweist auf das Infektionsschutzgesetz. Demnach ist eine Impfberatung durch einen Arzt vor dem Besuch einer Kita seit 2016 verpflichtend. Ein entsprechender Nachweis muss der Kita vorgelegt werden. „Die städtischen Kitas, aber auch die freien, kontrollieren dies in Remscheid“, erläutert die Medizinerin. Hat keine Beratung stattgefunden, wird das dem Gesundheitsamt gemeldet. Dorthin können die Sorgeberechtigten der Kinder zwecks Beratung geladen werden.

Im gewöhnlichen Kindergarten-Alltag gibt es für nicht geimpfte Kinder freilich keine Einschränkungen. Problematisch wird es Ralf Nowack zufolge dann, wenn Krankheiten wie Masern in einer Einrichtung ausbrechen. In diesen Fällen müssten Kinder ohne Impfung für „längere Zeit“ ausgeschlossen werden. Dies könne über die eigentliche Inkubationszeit hinaus gehen, da man nie genau sagen könne, wer zu welchem Zeitpunkt mit den erkrankten Kindern in Kontakt stand. „Auf dieses Vorgehen weisen wir die Eltern bei der Anmeldung hin“, sagt Nowack.

Auch Regine Zins verfolgt die Debatte über eine Impfpflicht in Kitas. „Ein abschließendes Urteil habe ich dazu noch nicht gefällt“, sagt die Sprecherin der Kommunalgruppe Remscheid im Berufsverband für Kindertagespflegepersonen NRW. Seit vier Jahren ist sie als Tagesmutter tätig, mehr als 25 Jahre arbeitete sie zuvor als Kinderkrankenschwester. „Aus meiner Berufserfahrung heraus bin ich definitiv fürs Impfen. Das sehen 99 Prozent der Eltern zum Glück ähnlich“, betont sie. Bisher habe sie erst ein Kind betreut, das nicht vollständig geimpft war.

Peter Nowack hat ebenfalls beobachtet, dass Eltern, die ihre Kinder partout nicht impfen lassen wollen, „die absolute Ausnahme“ sind. Dr. Gabriela Marek unterstreicht das mit einer Zahl: Fast 97 Prozent der Schulanfänger können demnach die erste Masernimpfung vorweisen. „100 Prozent werden nie erreicht werden, das ist aber auch nicht notwendig, um einen ausreichenden Herdenschutz zu bieten.“

Das scheint in Remscheid zu funktionieren, schaut man sich die Zahlen des Gesundheitsamtes zu meldepflichtigen Erkrankungen an. Demnach kam es 2017, 2018 und im ersten Quartal dieses Jahres zu keinen Masernfällen. Mumps wurde im selben Zeitraum dreimal gemeldet (alle Fälle 2017), Röteln zweimal (2017 bei einem Erwachsenen, 2018 bei einem Schulkind). 18 Windpocken-Erkrankte gab es in diesem Jahr bisher. Im Vorjahr waren es insgesamt 41, 2017 nur 68.