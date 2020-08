Arbeiten in Lennep : Kirchturm ist für die Adventszeit gerüstet

Lennep Freiwillige des Vereins „Lenneper Lichter“ trafen sich am Samstag, um an der Evangelischen Stadtkirche Teile der Turmbeleuchtung zu erneuern. Dank eines Baugerüstes, das den Turm derzeit umhüllt, spart der Verein viel Geld.

Es war eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen kann: Am Samstag trafen sich acht Freiwillige der Vereine „Lenneper Lichter“ und „Lennep Offensiv“, um notwendige Arbeiten zur Instandhaltung der Turmbeleuchtung vorzunehmen. Der Weg, gut 45 Meter in die Höhe, führte sie dabei nicht durch die schmalen Treppen zur Zwiebel der Lenneper Stadtkirche, sondern über die Treppe des Baugerüstes, das derzeit den Turm verhüllt.

Finanziert wird die Illuminierung Jahr für Jahr durch Spenden. Zwar ist die Beleuchtung auch zu besonderen Anlässen oder zu Veranstaltungen im Sommer angeschaltet. Doch hauptsächlich ist es die Adventszeit, zu der die Kirche leuchtet. Dann sind die Zwiebel und Teile des Kirchturms in warmes Licht getaucht und verleihen der Altstadt in den Abendstunden ein besonderes Flair.

Dieser Einsatz erfolgte dieses Jahr aber schon früher. Aufgrund der Corona-Krise erstrahlte das Wahrzeichen bereits im Frühjahr während des Lockdowns als Zeichen der Hoffnung und der Solidarität. „Das hat unheimlich vielen Mut gemacht und gezeigt, wie wichtig die Beleuchtung ist“, betonte Thomas Schmittkamp. Gewidmet haben sich die Ehrenamtler dem Austausch sämtlicher Profilschienen der LED-Beleuchtung, die entlang der Fenster sowie der Seiten unterhalb der Zwiebel am Mauerwerk verlaufen und die Konturen des Turms illuminieren. Sie sind nach gut 20 Jahren zum größten Teil porös – ebenso die Kabelbinder, die die LED-Schläuche auch bei Wind und Wetter in den Schienen halten. Die Kabelbinder sind UV-beständig, damit sie auch wieder eine so lange Zeit in der Höhe überstehen.

Etwa 100 Meter Schienen, so schätzt Thomas Schmittkamp, wurden an diesem Tag ersetzt. Die Lichtschläuche selbst sind in Ordnung. Davon konnte sich Bernd Flüß vorab überzeugen. Die Arbeiten waren dennoch eine richtige Generalüberholung der Befestigung, die so bisher noch nicht erfolgt war. Einige Schienen waren zwar noch in Ordnung, nach der Zeit aber stark verfärbt. Auch sie wurden vorsorglich durch neue ersetzt.