Evangelische Kirche in Remscheid-Lennep Dienstleistungen des Kirchenkreises werden gebündelt

Man müsse zusammenrücken, sagt Menn schmunzelnd, aber es würden. dennoch alle Mitarbeitenden Platz finden. „Wichtig ist mir, dass es keine Reduzierung im Personal geben wird. Aber wir werden eben künftig auch in Doppelbüros arbeiten“, sagt die Superintendentin. Die Gründe für diese Entscheidung: „Der Mietvertrag des Beratungszentrums der Diakonie im Kirchenkreis an der Kirchofstraße ist ausgelaufen“, sagt Menn. Der Kirchenkreis besitze die beiden Immobilien an der Geschwister-Scholl-Straße in Lennep und der Schulgasse in Remscheid. „Die Beratungsstelle wird in Remscheid zentral bleiben, das ist auch sinnvoll so“, sagt die Superintendentin. Daher werden die Angebote der Beratungsstelle also ab 1. April in die Schulgasse umziehen. Die anderen beiden Gründe seien ökologischer und finanzieller Natur. „Das sind natürlich in der heutigen Zeit zwei sehr wichtige Faktoren“, sagt die Superintendentin. Und es sind ganz praktische Auswirkungen, die die Zusammenlegung an einen Standort hat. „Wir heizen ein Gebäude weniger – das spart Energie und Kosten.“