Nach CSD in Remscheid Kirchen offen für gleichgeschlechtliche Segnung

Mehr als 1000 Menschen nahmen vergangenen Sonntag am ersten CSD in Remscheid teil. Doch wie ist es gestellt um die Gleichberechtigung von queeren, in diesem Fall insbesondere gleichgeschlechtlichen Paaren in der Stadt? Die Redaktion hat sich umgehört, wo sich homo- oder auch bisexuelle Paare das Ja-Wort mit Gottes Segen im Stadtgebiet geben können.