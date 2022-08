Podiumsdiskussion in Remscheid : Kirche wirbt für Klimaschutz

Innenstadt Der Evangelische Kirchenkreis Lennep hat ein Themenjahr unter dem Motto „Kirche für Klima“ ausgerufen. In diesem Rahmen fand am Freitagabend eine Veranstaltung im Vaßbendersaal statt.

Themenjahr Im Rahmen des Themenjahres „Kirche für Klima“ des Evangelischen Kirchenkreises Lennep findet am Samstag, 17. September, ein Klimaschutzfest am Alten Markt in Lennep statt.

Dabei konnte er zum Einstieg durchaus Positives vermelden. „Im Vergleich zu 1990 sind die Treibhausgasemissionen schon um 39 Prozent zurückgegangen. Das ist erfreulich – aber nicht schnell genug, um bis 2045 auf 100 Prozent zu kommen. Und das ist das Ziel, das die Bundesregierung ausgegeben hat“, sagte Samadi. Beim Tempo der vergangenen 32 Jahre müsste die Reduktion zweieinhalbmal so schnell gehen. „Der Hauptpunkt, bei dem eingespart werden muss, ist der Stromverbrauch – was heißt, dass die Energiewende deutlich vorangetrieben werden muss“, so der Experte. Klar sei, dass nicht überall CO2 eingespart werden könne. Wo das nicht möglich sei, müsse man Kompensationsausgleiche vornehmen. Samadi zeigte Möglichkeiten auf, wie Strategien umgesetzt werden könnten, um Treibhausgase zu mindern. Etwa durch die Umstellung auf E-Mobilität sowie weiterer Verlegung des Güterverkehrs auf die Schiene. „Natürlich muss auch immer das eigene Verhalten umgestellt werden – der Individualverkehr muss sich ändern, auch hier in Richtung E-Mobilität“, so Samadi.