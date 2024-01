Einzelhandel in Remscheid Kiosk in Lennep wird nach 25 Jahren verkauft

70 und 72 Jahre alt, zwei Remscheider Urgesteine: Lutz und Bärbel Rosbach betreiben seit 25 Jahren einen Kiosk in Lennep. Beide sehen jünger aus, die Arbeit habe sie jung gehalten, sagen beide und lachen. Kaum eine Minute vergeht, in der nicht jemand zur Tür reinkommt. In dem Kiosk an der Wupperstraße herrscht immer reges Gewusel. Bärbel Rosbach kennt ihre Kunden teils mit Namen, wer mit Hund kommt, erhält ein Leckerchen für den Vierbeiner, und wer allein kommt, der findet hier neben Zeitschriften, Lotto, Tabak und Süßigkeiten zumindest Gesellschaft.