Baudenkmäler in Remscheid Kinderschutz im alten „Ärztekasino“

Der Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung für das Gebäude in der Burger Straße 211b, das auch als „Ärztekasino“ bekannt ist, ist ziemlich genau 60 Jahre her gewesen, als das Bauwerk am 8. Februar 1988 auf die Liste der Baudenkmäler in Remscheid genommen worden ist. Entsprechend ist es auch ein Haus, das man am ehesten dem Architektur-Stil des Bauhaus zuordnen kann. Bauhaus geht zurück auf die Protagonisten Walter Gropius, Le Corbusier und Ludwig Mies van der Rohe, 1919 gründete Gropius das „Staatliche Bauhaus“ in Weimar. Symptomatisch für den Stil sind eine klare Strukturierung, wenige Schnörkel und die Fokussierung auf das Funktionale. Das sei auch deutlich im ehemaligen Ärztewohnhaus an der Burger Straße zu bemerken, wie die Untere Denkmalbehörde mitteilt. „In klarer, schnörkelloser Architektur präsentiert sich das ehemalige Wohnheim in Opposition zu den damaligen, zahlreichen historischen Klinikgebäuden des Jugendstils“, heißt es in der Schrift zum Tag des offenen Denkmals im Jahr 2019.