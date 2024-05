Indoor-Spielplatz in Remscheid Kinderland auf der Allee eröffnet

Inwiefern die Mietzahlungen seines eigenen Unternehmens an ihn als Vermieter in der Rolle von „Babic und Schönhals“ – seinem Immobilienunternehmen – ihm zusätzliche Einnahmen bescheren, wurde am Tag der Eröffnung nicht abschließend geklärt. Schönhals bestand zumindest darauf, dass er sich die Miete nicht selbst zahle: „Die Kinderland UG und die Inhaberschaft des Hauses sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen, die miteinander nichts zu tun haben. Ich bin lediglich beteiligt bei beiden Firmen, habe damit aber persönlich ja gar nichts zu tun.“