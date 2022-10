70-Jähriger fiel in Remscheid aus der Rolle : Kinderkrebshilfe profitiert von renitentem Autofahrer

70-Jähriger fiel in Remscheid aus der Rolle

REMSCHEID/WUPPERTAL Die Suche nach einem Parkplatz kann einem schon mal den letzten Nerv rauben. Beim Angeklagten lagen die Nerven allerdings blank, als er im Juni 2021 gegenüber einem Nagelstudio einparken wollte.

Der Mann soll die Frau soweit in Richtung ihres Autos gedrängt haben, dass sie mit dem Rücken zur geöffneten Tür stand, mit dem Kopf über dem Autodach. Weiter ging’s mit „halt die Fresse und verpiss dich.“ Auch „Rotzgöre“ und verbale Attacken unter der Gürtellinie will die Zeugin gehört haben, dazu habe sie der Angeklagte auch noch geschubst.

Mittlerweile war die Mutter der Frau auf den Streit aufmerksam geworden. Sie hatte das Geschrei auf der Straße von ihrer Terrasse aus mitgehört und war nach unten geeilt, um ihrer Tochter zu helfen. Der Angeklagte war noch längst nicht am Ende mit seinem Ausraster, er attackierte die Zeugin mit den Worten: „Was will die denn hier? Der haue ich auch noch auf die Fresse!“ Der Versuch der Mutter, den 70-Jährigen zu beschwichtigen und eine halbe Minute zu warten, bis die Tochter ausgeparkt sei, scheiterte. Erst als die junge Frau die Polizei rief, räumte der Querulant das Feld - da war der Tatbestand der Nötigung längst erfüllt.

Das Amtsgericht hatte den Angeklagten zu 3000 Euro Geldstrafe verurteilt, hinzu kam ein Monat Fahrverbot. Vor allem auch deshalb, weil sich der Mann da noch uneinsichtig gezeigt hatte. Bei der Berufungsverhandlung war er hingegen reumütig. Wären die Frauen als Zeuginnen geladen gewesen, hätte er sich entschuldigen wollen. Am Ende ging es nur noch um die Höhe der Geldstrafe, das Fahrverbot und die Frage, ob das Verfahren nicht eingestellt werden könne gegen eine Geldbuße. Letzterem stimmte schließlich auch die Staatsanwältin zu, nun fließen 3200 Euro an die Kinderkrebshilfe und die Verkehrswacht. Warum er sich nach einem unbescholtenem Leben zu so etwas habe hinreißen lassen? Diese Frage konnte der Angeklagte dem Berufungsrichter nicht beantworten.