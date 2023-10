Medizinische Versorgung in Remscheid Kinderarztpraxis in Lennep schließt im November

Das Angebot an Kinderärzten in Remscheid wird kleiner. Wie Dr. Bettina Stiehl-Reifenrath, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) in Remscheid, auf Nachfrage berichtet, wird das Medizinsche Versorgungszentrum Helios an der Albert-Schmidt-Allee in Lennep im November schließen. Nachdem klar war, dass beide dort praktizierenden Kinderärztinnen die Praxis verlassen werden, war versucht worden, eine Lösung zum nahtlosen Weiterbetrieb zu finden.