Aktionstage in Remscheid Kinder toben sich in Holzbauwelt aus

Tabea Günther, Ehrenamtlerin in der Freien Evangelischen Gemeinde am Höhenweg, hatte sich bereiterklärt, die Organisation für dieses ungewöhnliche, viertägige Freizeitangebot in der Gemeinde zu übernehmen. Bereits am Donnerstag reiste die Holzbauwelt des Bibellesebunds mit 60.000 Bausteinen im Gepäck an und die ersten Kinder kamen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, sagte Günther. Rund 35 Kinder im Grundschulalter, der überwiegende Teil von ihnen keine Gemeindemitglieder, genossen das Angebot. „Wir haben in der Vergangenheit schonmal Lego-Tage angeboten, die Holzbauwelt ist allerdings zum ersten Mal bei uns zu Gast“, berichtete Günther.