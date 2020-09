Ferienprogramm in Remscheid : Kinder-Circus Casselly trotzt der Corona-Pandemie

Ferienprogramm in Remscheid

In den Herbstferien werden Kinder wieder zu Artisten. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Er ist seit 2004 eine feste Größe im Ferienprogramm: der Kinder-Circus Jonny Casselly. Und er wird auch das 17. Jahr in Folge seinen Weg in die Stadt finden – der Corona-Pandemie zum Trotz.

„Wir sind sehr froh, nach intensiven internen Diskussionen eine Möglichkeit gefunden zu haben, dass der Kinder-Circus unter Corona-Bedingungen in den Herbstferien stattfinden kann“, erklärte Egbert Willecke. Er leitet den Fachdienst Jugend.

Die Veranstalter Stadt, Schlawiner gGmbH und Stadtteil e.V. setzen auf ein Bezugsgruppensystem. In beiden Wochen der Herbstferien können jeweils maximal 66 Kinder mitmachen. Sie werden in sechs Gruppen aufgeteilt, die die Woche weitestgehend voneinander getrennt verbringen. Nur die Mitglieder einer Bezugsgruppe trainieren und essen gemeinsam. Dabei haben sie einen festen Raum in der Zeltstadt und gleichbleibende Betreuer. Wo die Kinder ihr „Wohnzimmer“ verlassen und nicht genügend Abstand zu anderen Kindern und Betreuern halten können, müssen sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Unser oberstes Gebot ist, die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten“, betonte Til Rebelsky von der Kinder- und Jugendförderung.