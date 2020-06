Ansichtssache in Remscheid : Kinder aus armen Familien gehören zu den Verlierern

Meinung Remscheid Es ist eine gute Nachricht für die Stadt, dass Bund und Land 1,6 Millionen Euro überweisen werden für die Anschaffung von PCs für Schüler, damit so etwas wie Chancengleichheit bei der digitalen Bildung erreicht wird. Zumindest annähernd.

Die Corona-Pandemie bringt ans Licht, was schon vorher alle wussten. Wer arm ist, gehört zu den Bildungsverlierern. Natürlich gibt es die Heldengeschichten vom Aufstieg aus schwierigen Verhältnissen. Sie ermutigen alle, nicht nachzulassen in den Bemühungen. Aber die Anzahl armer Kinder in Remscheid bleibt auf einem konstant hohen Niveau. Mindestens jedes vierte Kind lebt am Existenzminimum. Sie bekommen umsonst Frühstück in der Kita und alle ein warmes Mittagessen. Zwei Drittel aller Elternhäuser sind in Remscheid von Kitabeiträgen befreit.