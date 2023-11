Freibad Eschbachtalsperre in Remscheid Ampel schlägt KI als Badeaufsicht vor

Aktuell werde auf dem Freibadgelände vor allem eins: abgerissen. „Die Anlage ist 60 Jahre alt. Da kommt einiges zutage, wenn man aufräumt“, so Sternkopf: „Man findet auf so einem großen Gelände eine Menge Hinterlassenschaften, Dinge, die Leute irgendwann mal abgestellt oder gelagert und dann vergessen haben.“ Um das Ausmaß der Entrümpelungsarbeiten besser einschätzen zu können, habe einer seiner Kollegen bereits eine Komplettaufnahme gemacht, so Sternkopf. Weiterhin beschäftigt die Ampel ihrer Anfrage zufolge, inwiefern der künftig offen gestaltete Eschbachverlauf sich auf die Sicherheit des Freibads auswirkt. Die Stadtverwaltung verweist auf ein laufendes Verfahren der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen in Essen, die genau das derzeit prüfe. Im Zuge dessen werde auch die angesprochene künstliche Intelligenz berücksichtigt, so die Verwaltung.