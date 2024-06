Tiefgarage in Remscheid Kennzeichenkennung bald auch in Rathaus-Parkhaus

Die Stadtwerke-Tochter PSR (Park-Service Remscheid) bereitet sich derzeit im Parkhaus am Rathaus auf die digitale Kennzeichenkennung an Ein- und Ausfahrt vor. Das bestätigte Armin Freund, Geschäftsbereichsleiter Mobilität, auf Redaktionsanfrage. „Derzeit setzen wir die technischen Voraussetzungen dafür um, in Zukunft auf die digitale Option mit Kennzeichenerkennung umzustellen“, sagte er.