Feuerwehreinsatz in Remscheid Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Remscheid · In einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in Hasten brach am Mittwochmittag ein Feuer aus. Bei zwei Menschen bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

27.03.2024 , 14:55 Uhr

Die Einsatzkräfte löschten den Brand innerhalb einer dreiviertel Stunde. Foto: dpa/Robert Michael

Gegen 13.05 Uhr wurde die Feuerwehr am Mittwoch zu einem Brand in einem Hastener Mehrfamilienhaus gerufen. Ausgebrochen war das Feuer im Keller des 1970er-Jahre-Baus. Innerhalb von einer knappen dreiviertel Stunde konnten die etwa 30 Einsatzkräfte die Flammen löschen, berichtet Brandmeister Josef Köster. Zwei Menschen seien aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch untersucht worden. „Die Betroffenen konnten allerdings direkt vor Ort bleiben und mussten nicht ins Krankenhaus“, sagt Köster. Im Einsatz seien die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Hasten gewesen.

(ep)