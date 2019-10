Remscheider Innenstadt : Keiner braucht den braunen Löwen

Meinung Innenstadt Fakten & Hintergrund Wie soll das Denkmal vor dem Rathaus saniert werden? 90.000 Euro soll eine Sanierung kosten. Die Stadt sollte einen Wettbewerb ausschreiben, um ein Zeichen für die offene und demokratische Gesellschaft zu setzen.

Es ist bedauerlich, dass die englischen Piloten beim Bombenangriff 1943 auf Remscheid nicht das Denkmal mit dem Löwen getroffen haben. Das Rathaus, die Innenstadt, die BSI – all das haben sie damals in Schutt und Asche gelegt. Nur der Löwe blieb verschont. Bis heute.

Nach 76 Jahren haben sich die Remscheider irgendwie an das graue Tier gewöhnt. Dabei symbolisiert es weiterhin den Geist der Nationalsozialisten. Die Ästhetik dieses Denkmals ist die Ästhetik der braunen Denkungsart. Die Verherrlichung einer Herrenmenschen-Ideologie, in der der Einzelne nichts zählt.

Am 1. Mai 1939 wurde das Standbild vor mehr als 27.000 Remscheidern enthüllt. „Dem Schöpfer des Großdeutschen Reiches in Dankbarkeit“ stand auf dem Sockel. Die Inschrift wurde nach dem Krieg entfernt.

Wer vor diesem Denkmal steht und nach oben schaut, fühlt sich klein und von der tierischen Aura beherrscht. Das wollte der Nazi-Bildhauer Willy Meller erreichen. Die Bürger sollten sich wie Untertanen fühlen in einem Staat, in dem nur das Wort des „Führers“ gilt. Die Nazis haben den Löwen für die Ewigkeit gebaut. Es wird Zeit, dass diese Ewigkeit endet.

Die Löwen-Parade vor fünf Jahren bleibt als ein gelungenes Stadtfest in Erinnerung. Aber auch als ein Fest, bei dem sich die Marketingstrategen als geschichtsvergessene Zeitgenossen erwiesen. Sonst hätte man den Nazi-Löwen nicht als Vorbild für die vielen kleinen und größeren Exemplare für die Löwenparade genommen. Vorbei. Der Muschelkalk des Denkmals bröckelt. Sanierungskosten von 90.000 Euro entstehen, um die Standsicherheit für die nächsten 100 Jahre zu garantieren. Das schätzen die Gutachter. Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, in der Geschichte des Umgangs mit dem Nazi-Löwen ein neues Kapitel zu schreiben.

Brauchen wir den braunen Löwen noch? Nein. Nicht in dieser Form. Abriss wäre eine Möglichkeit. Interessanter wäre es aber, dieses Denkmal neu zu gestalten. Dazu gäbe es unzählige Vorschläge. Den Löwen zerlegen, den Kopf abschneiden, vom Sockel holen, mit einer neuen Figur ergänzen etc. etc.