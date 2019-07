Forderungen von „Fridays for future" in Remscheid : OB: „Wir machen keine Schnellschüsse“

„Make love, not CO 2 “ erinnert an die Studentenbewegung 1968. Damals hieß es „Make love, not war“. Foto: dpa/Patrick Seeger

Remscheid Im Verwaltungsvorstand wird der Forderungskatalog der Fridays-for-Future-Demonstranten beraten.

Eine Liste mit konkreten Forderungen an die Kommunalpolitik haben Remscheider Schüler bei ihrer letzten Fridays-for-future-Demonstration an Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz übergeben. Die Schüler wollten nicht allgemein für mehr Klimaschutz plädieren, sondern mit lokalen Initiativen konkret werden. Die Liste ist nun eines der Hauptthemen bei der Klausurtagung der Verwaltungsspitze im August, an der alle Dezernenten teilnehmen werden. „Im September werden wir vorstellen, wie wir mit einzelnen Punkten umgehen wollen“, sagte Mast-Weisz. Es gehe ihm um Nachhaltigkeit in der Politik, nicht um Schnellschüsse.

Die Liste der Forderungen ist lang. An jeder Schule sollen Wasserspender installiert werde, um die Zahl der Plastikflaschen zu reduzieren. Außerdem soll jeder Schüler zu Beginn seiner Schulzeit eine hochwertige Mehrweg-Trinkflasche erhalten. Alle öffentlichen Gebäude sollen mit Ökostrom betrieben werden. Mit zertifiziertem Ökostrom könne die Emission von knapp 4700 Tonnen Kohlendioxid vermieden werden. Nach den Vorstellungen der Jugendlichen sollen auf den Schulhöfen mehr Grünflächen entstehen. Das schaffe mehr Lebensräume für die Insekten. Zudem steht eine Mülltrennung an allen Schulen im Maßnahmenkatalog. Auch bei der Verpflegung an den Schulen soll sich etwas ändern. In den Schulmensen, Kiosken, Bistros sowie beim Mittagessen der Offenen Ganztagsbetreuung sollen nur regionale und saisonale Lebensmittel aus biologischem Anbau verarbeitet werden.

Fridays-for-future-Demonstranten im Juli auf dem Rathausplatz. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Info Demonstrationen vor dem Rathaus Demo In Remscheid gab es bisher zwei Schülerdemonstrationen vor dem Rathaus für eine neue und engagiertere Klimapolitik. Die zweite Demonstration (etwa 200 Teilnehmer) kurz vor den Ferien war weniger gut besucht als die erste. Nach dem Vorbild der Initiatorin Greta Thunberg, auf das sich die Klimastreiker berufen, gehen Schülerinnen und Schüler freitags während der Unterrichtszeit auf die Straßen und protestieren. Der Protest findet weltweit statt und wird von den Schülern und Studierenden organisiert. Während der Ferien ist keine Demo in Remscheid geplant.

An einem Tag in der Woche soll es einen „Veggie-Day“ geben, an dem ausschließlich vegetarisches Essen angeboten wird. Außerdem fordern die Klimademonstranen eine „autofreie“ Ratssitzung pro Jahr.

Mit Stadtwerke-Chef Thomas Hoffmann habe es bereits Gespräche gegeben, welche Lösungen es für die Wasserspender geben könnte, sagte Mast-Weisz. Es gehe dabei um 20 bis 30 Standorte, an denen man mit einem Spender nicht auskomme. Ein entsprechendes Konzept sei in Arbeit. Die Frage steht im Raum, wer die Mehrwegflaschen für die 12.000 Schüler bezahlt. Um einen Tag ohne Fleisch an den Schulen anzubieten, müsse mit den Caterern gesprochen werden. Da seien viele Details zu klären, die alle ineinader passen müssten, so der OB.

Mast-Weisz verwies darauf, dass Remscheid beim Klimaschutz nicht bei Null anfange. „Wir haben bei diesem Thema in den vergangenen Jahren die Hände nicht in den Schoß gelegt“, sagte er. Es gebe ein integriertes Klimaschutzkonzept, und eine Mobilitätsstrategie. Das Radwegekonzept sei auf den Weg gebracht. Das Thema Energieeinsparung habe beim Gebäudemanagement hohe Priorität.