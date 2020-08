Pandemie in Remscheid : Keine Prämie für Corona-„Helden“

Blick in die Flure des Remscheider Rathauses am Theodor-Heuss-Platz. Foto: Meuter, Peter (pm)

Remscheid Kommunaler Arbeitgeberverband lehnt Sonderzahlungen ab. Stadt nutzt geltende Regeln für Zeitarbeitskonten, um die angefallene Mehrarbeit zu kompensieren. Personalrat schlägt für 2021 zwei Tage Sonderurlaub für alle vor.

Die politisch umstrittene „Helden-Prämie“ für jene Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die in der Corona-Pandemie besonders gefordert sind, ist zumindest in der angestrebten Form einer steuerfreien Sonderzahlung vom Tisch. Der Kommunale Arbeitgeberverband NW, dem auch Remscheid angehört, habe sich entschieden, „keine Freigabe für derartige Zahlungen zu erteilen,“, teilt die Stadt jetzt in einem schriftlichen Bericht mit. Am 12. August sei die Nachricht über die Entscheidung des KAV in Remscheid eingegangen, heißt es.

Das Papier ist die Antwort auf einen Prüfauftrag, den der Hauptausschuss Anfang Mai mit knapper Mehrheit mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP und Linken beschlossen hatte. Ziel des Vorstoßes: Die „Alltagshelden“ in den unteren Lohngruppen unter anderem bei der Feuerwehr, den Kitas, beim Kommunalen Ordnungsdienst und den Technischen Betrieben für ihren Einsatz in der Krise zu würdigen.

In Remscheid sind momentan 36 Menschen an Covid-19 erkrankt, meldet das Gesundheitsamt – die Betroffenen leben in angeordneter häuslicher Quarantäne. Ebenso wie 88 Bürger, die im Verdacht stehen, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben. Darunter neun Reiserückkehrer aus unterschiedlichen Risikogebieten. Insgesamt wurden in Remscheid bislang 354 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. 300 Bürger gelten als genesen, 18 sind gestorben.

Alexa Bell, OB-Kandidatin der CDU, hatte das Ansinnen im Mai als „unfair und unsolidarisch“ kritisiert. Einerseits würde davon nur ein Teil der städtischen Belegschaft profitieren, andererseits stoße diese Sonderzahlung all jenen Arbeitnehmern in der freien Wirtschaft vor den Kopf, die keinen sicheren Job haben, stattdessen durch die Krise um ihren Job fürchten müssen.

Ein Schritt, der mit Blick auf den Verlauf der Pandemie Sinn mache, sagt Fachdienstleiter Jörg Biermann. Würden alle Überstunden, die in den vergangenen Monaten etwa im Gesundheitsamt oder im Kommunalen Ordnungsdienst angefallen sind, mit Freizeit abgegolten, könne die Verwaltung ihre Arbeit nicht mehr machen, weil das Personal dafür fehle. Im Normalfall dienen die Zeitguthaben dazu, Arbeitszeit flexibler gestalten zu können. Auszahlungen für Mehrstunden waren auch in den Zeiten vor Corona schon möglich, wenn sich die Mehrarbeit organisatorisch nicht verhindern ließ.

Klaus Ellenbeck, Vorsitzender des städtischen Personalrates, sieht in dem jetzt gefundenen Weg eine gute Lösung für die Stadt und ihre Bediensteten. Um das Thema Corona-Prämie auch in der Gesamtbelegschaft sozial ausgewogen abbilden zu können, hat der Personalrat vorgeschlagen, dass alle Mitarbeiter der Stadt als „Anerkennung der besonderen Leistungen“ in der Corona-Krise im kommenden Jahr zwei Tage bezahlten Urlaub bekommen sollen. Darüber ist aber noch nicht entschieden. In dieser Woche, so sagte Ellenbeck unserer Redaktion, stehen dazu Gespräche mit der Verwaltungsspitze an.