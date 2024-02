Sportanlagen in Remscheid Platzwarte kommen nur noch auf Abruf

Auf Remscheider Sportanlagen sind an den Wochenenden ab sofort keine Platz- und Hallenwarte mehr vor Ort. Das bestätigt Sportamtsleiter Martin Sternkopf auf Redaktionsanfrage: „Wir haben uns dazu entschieden, die Kollegen an den Wochenenden in den Bereitschaftsdienst zu schicken.“ Vereine, die die Anlagen an den Wochenenden nutzen wollen, können sich freitags die Schlüssel abholen. Dann erhalten sie auch die Kontaktdaten des diensthabenden Platzwarts, der bei Bedarf vorbeikommt. „Die Daten sollen aber in Zukunft auch in den Anlagen ausliegen, ebenso wie Betriebstagebücher. In denen steht dann, wie die Anlage zu nutzen ist, also wo welches Licht angeht und so weiter“, erläutert Sternkopf. In Notfällen seien die Vereine übrigens ohnehin dafür zuständig, den Rettungsdienst zu rufen. Alles, was mit der Betriebstechnik zu tun habe, liege im Aufgabenbereich des Platz- oder Hallenwarts.